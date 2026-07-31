Fünf noch vermisst

Gebäudeeinsturz auf Sizilien: Leiche aus Trümmern geborgen

Einsatzkräfte bergen nach dem Gebäudeeinsturz in Messina eine Leiche. Die Suche nach fünf Vermissten geht unter schwierigen Bedingungen weiter.

Das Gebäude mit Wohnungen und Geschäften im Süden der sizilianischen Hafenstadt war am Donnerstag teilweise eingestürzt. Foto: Agenzia Fotogramma/IPA via ZUMA Press/dpa
Das Gebäude mit Wohnungen und Geschäften im Süden der sizilianischen Hafenstadt war am Donnerstag teilweise eingestürzt.

Messina (dpa) - Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der italienischen Stadt Messina auf Sizilien haben Einsatzkräfte eine Leiche aus den Trümmern geborgen. Der Körper sei zur offiziellen Identifizierung in die Gerichtsmedizin gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte suchen weiter nach fünf Vermissten.

Das Gebäude mit Wohnungen und Geschäften im Süden der sizilianischen Hafenstadt war am Donnerstag teilweise eingestürzt. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Zunächst war über eine Explosion als mögliche Ursache spekuliert worden. Inzwischen gehen die Behörden jedoch von einem strukturellen Versagen des Gebäudes aus.

Rettungskräfte suchen weiter

Der Bürgermeister von Messina, Federico Basile, berichtete am Donnerstagabend von insgesamt sieben Vermissten. Die Behörden korrigierten jedoch später die Vermisstenzahl: Insgesamt wurden sechs Menschen vermisst. Nach dem Fund einer Leiche wird nun also noch nach fünf Menschen gesucht.

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Die Suche nach den Vermissten dauerte nach der Bergung der Leiche an. Nach Angaben der Feuerwehr sind Spezialteams und Spürhunde im Einsatz. Einsatzleiter Michele Burgio erklärte, man suche weiter nach möglichen Überlebenden. Die Suche werde aber durch die schwierigen Bedingungen in den Trümmern erschwert. Zudem sorgte ein Brand für Komplikationen.

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