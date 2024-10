Geballte Skandinavien-Power kommt nach Deutschland

Berlin (dpa) - Solch ein hochkarätiges Aufgebot an nordischen Königshausvertretern und Staatsoberhäuptern sieht man sonst höchstens bei runden Thronjubiläen oder dem Staatsbegräbnis der Queen: Führende Royals der skandinavischen Länder Dänemark, Norwegen und Schweden sowie der Präsident von Finnland und die Präsidentin von Island werden der Hauptstadt Berlin am Montag einen Besuch abstatten. Für das dänische Königspaar Frederik X. und Mary geht es dann für einen Tag weiter in die deutsch-dänische Grenzregion.