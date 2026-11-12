Rückruf bei Rossmann

Gefährliche Löffel für Babys - Was Kunden beachten sollten

Eigentlich soll der bei Rossmann verkaufte Löffel Eltern warnen: Bei einem Farbwechsel ist die Babynahrung noch zu heiß. Bei bestimmten Löffeln gibt es jetzt einen anderen Grund zur Vorsicht.

Rossmann warnt vor bestimmten Babylöffeln. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Rossmann warnt vor bestimmten Babylöffeln. (Symbolbild)

Burgwedel (dpa) - Wer zuletzt bestimmte Baby- und Kleinkindlöffel bei Rossmann gekauft hat, sollte sich die Ware genau anschauen. Die Drogeriekette warnt vor gefährlichen Stoffen bei sogenannten Wärmesensorenlöffeln, wie es auf dem Portal «lebensmittelwarnung.de» heißt. Betroffen sind Verpackungen mit drei Löffeln der Marke Nuby mit der Artikelnummer 048526052356.

Dabei handelt es sich um spezielle Löffel für Babys und Kleinkinder, die mit einem Farbwechsel davor warnen sollen, wenn das Essen noch zu heiß ist. Bei den Chargen M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z und M2F18Z sei Bisphenol AF festgestellt worden, teilte Rossmann über das Portal mit. Die Substanz könne die Fortpflanzung gefährden. 

Die Produkte wurden bundesweit in Rossmann-Filialen verkauft. Wer die Löffel erstanden hat, kann sie ohne Kassenzettel bei der Drogeriekette zurückgeben. Auch einzelne Produkte ohne Verpackung werden zurückgenommen und die Summe erstattet, wie Rossmann mitteilte.

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