Gefahrgutunfall auf der A57 - Schulen und Kitas bleiben zu

Krefeld (dpa) - Nach einem Gefahrgutunfall in Krefeld warnt die Feuerwehr die Bevölkerung vor drohenden Gesundheitsgefahren. Einige Schulen und Kitas sollen den ganzen Tag geschlossen bleiben, der Bahnverkehr in der Region im Westen von NRW wurde teilweise eingestellt.

In der Nacht sei ein mit Salpetersäure beladener Lastwagen auf der Autobahn 57 umgekippt. Der Unfall habe sich im Bereich der Auffahrt Krefeld-Zentrum ereignet. Die stark ätzende Säure trete aus dem Lastwagen aus, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Fahrer sei dabei verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt.

Salpetersäure gehört zu den wichtigsten Grundchemikalien der Industrie, vor allem für Düngemittel und Sprengstoffe. Doch wenn die stark ätzende Säure unkontrolliert freigesetzt wird, drohen den Behörden zufolge erhebliche Gesundheitsgefahren.

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Bevölkerung wird vor «extremer Gefahr» gewarnt

Über die Warn-App Nina warnten die Behörden vor einer «extremen Gefahr» - das ist die höchste Warnstufe. «Wenn Sie sich im betroffenen Bereich befinden, begeben Sie sich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie Fenster und Türen. Schalten Sie die Lüftungs- und Klimaanlagen ab», schrieb die Stadt Krefeld auf ihrer Internetseite. Laut «Rheinischer Post» waren in der Nacht in der gesamten Stadt die Sirenen ausgelöst worden, um die Menschen zu warnen.

150 Einsatzkräfte seien damit beschäftigt, das Leck abzudichten und die Säure aus dem Lastwagen abzupumpen, sagte der Feuerwehrsprecher. Auch spezialisierte Gefahrguteinheiten der Feuerwehr seien im Einsatz.

Auswirkungen im Bahnverkehr der gesamten Region

Die Unfallstelle ist nach Angaben der Behörden in einem Umkreis von 1.000 Metern abgesperrt. Das hat weitreichende Auswirkungen. Die A57 ist wegen des Einsatzes zwischen Krefeld-Oppum und Krefeld-Gartenstadt komplett gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken bildeten sich lange Staus.

Auch eine für die Region wichtige Bahnstrecke ist betroffen - mit Auswirkungen für viele Reisende auch über die Region hinaus. Laut Bahn gibt es Einschränkungen und Zugausfälle auf den Linien RE 7 (Rheine-Wuppertal-Krefeld), RE 10 (Düsseldorf-Kleve), RE 42 (Mönchengladbach-Duisburg-Münster), RB 33 (Aachen-Essen), RB 35 (Gelsenkirchen-Mönchengladbach) und RB 37 (Krefeld-Neuss). Die Bahn empfahl allen Reisenden: «Bitte achten Sie vermehrt auf die Informationen vor Ort und prüfen Sie den Zuglauf in der Onlinereiseauskunft.»

Auch zahlreiche Straßen im Krefelder Stadtgebiet waren gesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke können Busse und Stadtbahnen auf mehreren Linien in der Innenstadt nicht auf ihrem normalen Weg fahren. Bei der Müllabfuhr gebe es ebenfalls Einschränkungen für das gesamte Stadtgebiet, weil die Müllfahrzeuge den Wertstoffhof nicht anfahren könnten.

Schulen und Kitas geschlossen

Der Feuerwehrsprecher appellierte an die Anwohner, in dem Gebiet unbedingt in geschlossenen Räumen zu bleiben. Vier Schulen und zwei Kindertagesstätten, die in dem Bereich liegen, sollen den ganzen Tag geschlossen bleiben.

Betroffen seien die Franz-Stollwerck-Schule, die Sollbrüggenschule, die Gesamtschule Uerdingen und das Berufskolleg Uerdingen. Auch die Kita St. Gertrudis und die städtische Kita Verberger Straße öffnen nach Angaben der Stadt nicht.