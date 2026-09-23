Notfall

Gelungene Wiederbelebung: Kellnerinnen retten Wiesnbesucher

Plötzlich bricht ein Mann auf dem Oktoberfest zusammen. Zwei Kellnerinnen bemerken das und reagieren sofort. Wie ihr Einsatz dem 78-Jährigen das Leben rettete.

Nach zwei Bedienungen als Ersthelferinnen übernahm der Rettungsdienst die Versorgung des 78-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa
Nach zwei Bedienungen als Ersthelferinnen übernahm der Rettungsdienst die Versorgung des 78-Jährigen. (Symbolbild)

München (dpa) - Zwei Kellnerinnen haben einen Besucher auf dem Münchner Oktoberfest wiederbelebt. Der 78-Jährige war am Dienstag im Biergarten eines Festzeltes nach Angaben des Rettungsdienstes zusammengebrochen. Sofort verständigten die Frauen den Notruf und begannen mit einer Herzdruckmassage. Gleichzeitig schirmten Schankkellner den Notfallort mit Decken ab.

Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung. Dank der frühen Herzdruckmassage durch die Bedienungen und der Zusammenarbeit mit den Rettungskräften habe man den 78-Jährigen nach zehn Minuten wiederbeleben können. Er wurde anschließend in eine Münchner Klinik gebracht.

«Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen umstehenden Helfern und ausdrücklich bei den Bedienungen Daria und Frieda für ihr schnelles und beherztes Handeln in dieser Notlage», sagte ein beteiligter Arzt laut Mitteilung.

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