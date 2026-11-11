Verbrechen

Getötete Lisa - Verdächtiger ist gestorben

In Berlin und Brandenburg trauern Menschen um die getötete Lisa. Der mutmaßliche Täter ist nun auch gestorben.

Polizei steht vor dem leerstehenden Haus, in dem am Sonntag die Leiche der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn entdeckt wurde. (Archivbild) Foto: Marco Porzig/dpa
Polizei steht vor dem leerstehenden Haus, in dem am Sonntag die Leiche der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn entdeckt wurde. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Der Tatverdächtige im Fall Lisa ist tot. Der 22-Jährige ist heute morgen um 6.25 Uhr in einem Krankenhaus gestorben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Alan Bauer, auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet, dass der Mann seine schweren Verletzungen nicht überlebt hat. 

Der Verdächtige wurde am Sonntag in dem Haus in Brandenburg gefasst, in dem die Leiche von Lisa lag. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt. 

Sein Leichnam soll nun obduziert werden, wie Staatsanwaltschaftssprecher Bauer sagte. Es gehöre zu den Ermittlungen im Fall Lisa, dass die genaue Todesursache des Verdächtigen herausgefunden werde.

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