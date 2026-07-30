Ermittlungen laufen

Getötete Studentin: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Der Gewalttod einer jungen Frau erschütterte viele nicht nur in Trier. Jetzt haben die Ermittler möglicherweise die Hintergründe geklärt.

Der Tod der beiden jungen Menschen löste große Anteilnahme aus. (Archivbild) Foto: Laszlo Pinter/dpa
Der Tod der beiden jungen Menschen löste große Anteilnahme aus. (Archivbild)

Trier (dpa) - Im Fall einer getöteten Studentin in Trier hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handele sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Saarland und eine 25-jährige Frau aus Trier, teilten die Behörden in der Moselstadt mit. Die Studentin war am 19. Juli mit Stichverletzungen im Oberkörperbereich tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Der Polizei zufolge hatten die Beschuldigten die junge Frau einige Zeit vor der Tat kennengelernt.

Laut den Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen den Plan gefasst haben, die Bankkarten der 29-Jährigen zu stehlen und für eigene Zwecke Geld vom Konto der Frau abzuheben. Dazu habe der 35-jährige Mann die Studentin am 16. Juli mit einem bisher unbekannten Stichwerkzeug so verletzt, dass diese starb. Einen Tag später habe die mutmaßliche Komplizin an einem Automaten in Trier mit der EC-Karte einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers abgehoben.

Festnahmen im Saarland

Das Amtsgericht Trier erließ demnach gegen die Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes aus Habgier. Am Morgen seien die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht und beide im Saarland festgenommen worden.

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Der gewaltsame Tod der 29-Jährigen war für die Universität Trier das zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage. Am 15. Juli war ein 22 Jahre alter Student nahe der Uni auf offener Straße erstochen worden. Tatverdächtig in diesem Fall ist ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan.

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