Ausschreitungen

Gewalt gegen Polizisten bei Imbiss-Eröffnung in Dortmund

Die Eröffnung eins Döner-Imbisses in Dortmund endet im gewaltvollen Chaos: Als die Polizei einschreitet, fliegen Flaschen, Steine und Pyrotechnik.

Der Dortmunder Polizeipräsident verurteilt die Gewalt - auch gegen die Einsatzkräfte. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Dortmunder Polizeipräsident verurteilt die Gewalt - auch gegen die Einsatzkräfte. (Symbolbild)

Dortmund (dpa) - Bei der Eröffnung eines Döner-Imbisses in Dortmund ist es zu Ausschreitungen und Gewalt gegen Polizisten gekommen. Der Dortmunder Polizeipräsident Tim Frommeyer hat die Täter nun scharf kritisiert. «Wer Gewalt, hier erneut gegen Einsatzkräfte der Polizei, ausübt, ist kein "erlebnisorientierter Jugendlicher" oder "Chaot", sondern Straftäter», hieß es in einer Mitteilung.

Am Sonntagnachmittag hatten etwa 300 Menschen, darunter viele Minderjährige, einen Döner zum Schnäppchenpreis ergattern wollen. Der Betreiber hatte zuvor online ein besonderes Eröffnungsangebot beworben, wie die Polizei mitteilte. Trotz eines eigens engagierten Sicherheitsdienstes geriet die Situation vor dem Geschäft außer Kontrolle, sodass der Ladenbesitzer die Polizei rief.

Mit Hundertschaft und Hubschrauber im Einsatz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien diese mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik, einem E-Scooter und einem Stuhl beworfen worden. Auch ein Polizeiauto wurde durch Steine beschädigt. Die Beamten zogen daraufhin weitere Kräfte zusammen, auch eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei sei zum Einsatz gekommen. Ein Hubschrauber habe die Lage aus der Luft beobachtet. «Events, oder auch wie zuletzt Versammlungen, werden seit einiger Zeit von Menschen in Beschlag genommen, die auf nichts anderes aus sind, als auf Gewalt», so Frommeyer.

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Bei der Durchsuchung einer Person, die sich der Aufforderung widersetzt hatte, den Platz zu verlassen, wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Es wurden mehrere Strafverfahren - unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Beleidigung - eingeleitet. Unter den mutmaßlichen Angreifern sollen auch Kinder gewesen sein. Es hatte keine Verletzten gegeben. Zunächst war eine Person vorläufig festgenommen worden.

Welche Verantwortung der Imbissbetreiber für den Polizeieinsatz trägt, wird derzeit noch geprüft.

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