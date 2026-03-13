Mörlenbach: Mercedes vor Döner-Imbiss gerammt
Nachdem ein grauer Mercedes Benz in Mörlenbach beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.
Mörlenbach. Ein grauer Mercedes Benz ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Fürther Straße in Mörlenbach an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Fahrertür hierbei eingedellt. Der Wagen war entlang der Fahrtrichtung, auf Höhe der Hausnummer 7, vor dem dortigen Döner-Imbiss auf dem Gehweg abgestellt.
Der Unfallverursacher fuhr vermutlich einen grauen Golf, mit dem er gegen den Mercedes stieß. Bei dem Zusammenprall verlor er die Kappe seines rechten Außenspiegels. Anschließend entfernte er sich unerlaubterweise von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei rund 3.000 Euro.
Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)