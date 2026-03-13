Unfallflucht

Mörlenbach: Mercedes vor Döner-Imbiss gerammt

Nachdem ein grauer Mercedes Benz in Mörlenbach beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht nach dem Unfall in Mörlenbach nach Zeugen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei sucht nach dem Unfall in Mörlenbach nach Zeugen (Symbolbild).

Mörlenbach. Ein grauer Mercedes Benz ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Fürther Straße in Mörlenbach an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Fahrertür hierbei eingedellt. Der Wagen war entlang der Fahrtrichtung, auf Höhe der Hausnummer 7, vor dem dortigen Döner-Imbiss auf dem Gehweg abgestellt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Unfallverursacher fuhr vermutlich einen grauen Golf, mit dem er gegen den Mercedes stieß. Bei dem Zusammenprall verlor er die Kappe seines rechten Außenspiegels. Anschließend entfernte er sich unerlaubterweise von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei rund 3.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mörlenbach: Seat vor Kinderpraxis beschädigt
Zeugenaufruf

Mörlenbach: Seat vor Kinderpraxis beschädigt

Nachdem ein geparkter Seat in Mörlenbach beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Für den Fahrzeughalter entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

10.03.2026

Mörlenbach: Unbekannter beschädigt Mercedes auf Parkplatz
Unfallflucht

Mörlenbach: Unbekannter beschädigt Mercedes auf Parkplatz

Ein Mercedes ist auf einem Parkplatz in Mörlenbach beschädigt worden. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher.

12.02.2026

Mörlenbach: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Blaulicht

Mörlenbach: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In Mörlenbach wurde am 14. November ein geparktes Auto beschädigt. Ein hoher Sachschaden ist dabei entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

21.11.2025

Rimbach: Gelber Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht
Unfallflucht

Rimbach: Gelber Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

In der Rimbacher Straße "Im Klingen" wurde ein Auto beschädigt - und der Verursacher ist geflüchtet. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

07.10.2025

Unfallflucht in Mörlenbach 
Zeugen gesucht

Unfallflucht in Mörlenbach 

Dem Fahrer eines roten Kleinwagens ging es nicht schnell genug. Nach dem Überholen beschädigte er einen wartenden Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen.

26.06.2025