Mörlenbach: Unbekannter beschädigt Mercedes auf Parkplatz
Ein Mercedes ist auf einem Parkplatz in Mörlenbach beschädigt worden. Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher.
Mörlenbach. Ein grauer Mercedes ist am Mittwochabend auf einem Nahkauf-Parkplatz in der Weinheimer Straße in Mörlenbach beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Reparatur des Mercedes wird den Fahrzeughalter rund 800 Euro kosten.
Hinweise nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen. (heh)