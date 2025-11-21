Mörlenbach: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht
In Mörlenbach wurde am 14. November ein geparktes Auto beschädigt. Ein hoher Sachschaden ist dabei entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.
Mörlenbach. Am Freitag, 14. November, wurde in Mörlenbach ein geparktes Auto beschädigt. Der graue Opel Mokka stand zwischen 7 und 13 Uhr in der Weinheimer Straße. In dieser Zeit fuhr ein unbekanntes Fahrzeug dagegen. Die oder der Verantwortliche fuhr weiter, ohne den Schaden zu melden.
Der Schaden am Heck des Autos liegt bei mindestens 4.000 Euro.
Die Polizei in Heppenheim bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter 06252/ 7060 zu melden. (tak)