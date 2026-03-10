Mörlenbach: Seat vor Kinderpraxis beschädigt
Nachdem ein geparkter Seat in Mörlenbach beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Für den Fahrzeughalter entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.
Mörlenbach. Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 14 und 14.15 Uhr einen grauen Seat an der Fahrertür beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor der Kinderpraxis in der Lärchenstraße in Mörlenbach abgestellt. Vermutlich beschädigte der Verursacher das Fahrzeug beim Rangieren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden. (sig)