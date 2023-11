Gewaltkriminalität steigt im ersten Halbjahr um 17 Prozent

Wiesbaden (dpa) - Die Gewaltkriminalität in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach vorläufigen Zahlen um knapp 17 Prozent gestiegen. Wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag in Wiesbaden unter Bezug auf die Polizeiliche Kriminalstatistik sagte, stieg die Zahl der Straftaten insgesamt um rund 11 Prozent. Die Gesellschaft sei gewalttätiger geworden. Der Zuwachs sei eindeutig, die Ursachen seien dagegen vielfältig.