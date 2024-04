Polizei und Politik suchen Rezepte für bessere Prävention

Insgesamt seien der Polizei 5,94 Millionen Delikte gemeldet worden, zitierte die «Welt am Sonntag» vorab aus der Kriminalstatistik. So viele Fälle hatte es zuletzt im Jahr 2016 gegeben. Schon die von einigen Bundesländern zuvor veröffentlichten Daten zur Entwicklung im vergangenen Jahr ließen wenig Gutes erwarten. So wuchs die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen 2023 um 3,4 Prozent.