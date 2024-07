Gewitter in Aachen - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Aachen (dpa) - Ein Radfahrer ist bei einem schweren Gewitter in Aachen von einem umstürzenden Baum getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Gewitter sorgte am Abend zudem für größere Verkehrsbehinderungen und ließ zahlreiche Bäume umstürzen, wie die Polizei mitteilte. Es gab in dem Zusammenhang in Aachen und Umgebung fünf Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Innerhalb von einer Stunde kam es aufgrund des Gewitters zu über 60 Einsätzen.