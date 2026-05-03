Tschechien

Großbrand in Böhmischer Schweiz – 500 Kräfte im Einsatz

Rauchschwaden über der Böhmischen Schweiz: Rund 500 Feuerwehrleute kämpfen im unwegsamen Gelände, Hubschrauber werfen Wasser ab. Warum die Lage weiter angespannt bleibt.

Rauch steigt aus einem Waldgebiet im Nationalpark Böhmische Schweiz auf. Foto: Hájek Ondøej/CTK/dpa
Rauch steigt aus einem Waldgebiet im Nationalpark Böhmische Schweiz auf.

Jetrichovice (dpa) - Unweit der Grenze zu Sachsen kämpft die tschechische Feuerwehr mit einem Großaufgebot gegen einen Waldbrand im bei Touristen beliebten Nationalpark Böhmische Schweiz. Das Feuer war am Samstagnachmittag in Rynartice, einem Ortsteil der Gemeinde Jetrichovice, ausgebrochen. Es erfasste bisher eine Fläche von rund einem Quadratkilometer, wie der Agentur CTK zufolge ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Probleme bereite das unzugängliche Gelände. «Die Feuerwehrleute haben Probleme, sich dort zu bewegen», hieß es. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet.

Unterstützung aus vielen Teilen Tschechiens

Der Nationalpark Böhmische Schweiz ist bei Touristen zum Wandern beliebt und grenzt unmittelbar an die Sächsische Schweiz. Die Polizei sperrte Straßen und rief die Menschen auf, das Gebiet zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern. 

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Die Zahl der Einsatzkräfte wurde inzwischen auf rund 500 aufgestockt. Zudem sollten bis zu sieben Hubschrauber Wasser aus der Luft abwerfen. Dabei half die tschechische Armee. Auf einem Flugfeld wurde eine Wasser-Tankstelle für die Hubschrauber eingerichtet. 

 

Der Rauch war aus weiter Entfernung zu sehen. Über dem Waldbrand-Gebiet wurde eine Flugverbotszone eingerichtet, die auch für Drohnen gilt. Nach Angaben der Feuerwehr brennen überwiegend herabgefallene Blätter, Nadeln, Zweigen und Rinden auf dem Waldboden. Das tschechische Umweltministerium teilte mit, dass man die Lage intensiv beobachte. Man sei bereit, bei Bedarf einen Krisenstab aufzustellen.

Große Trockenheit

Wegen der langanhaltenden Trockenheit warnt der staatliche Wetterdienst Tschechiens vor einer erhöhten Gefahr von Wald- und Flurbränden in weiten Teilen des Landes. Die Behörden appellierten an die Menschen, keine offenen Feuer zu entzünden oder Zigarettenkippen in den Wald zu werfen. 

Im Sommer 2022 war es zum bisher größten Waldbrand in der Geschichte des Nationalparks Böhmische Schweiz gekommen. Damals waren mehr als 1.600 Hektar betroffen. Tausende Feuerwehrleute kämpften drei Wochen lang gegen die Flammen.

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