Schüsse in Rathaus in Tschechien - Zwei Tote

Drama im historischen Rathaus: Sirenen, Hubschrauber und ein Großeinsatz der Polizei erschüttern Chribska. Die tschechische Kleinstadt liegt nur unweit der Grenze zu Sachsen.

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeuge der Polizei. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeuge der Polizei. (Symbolbild)

Chribska (dpa) - Im Rathaus einer tschechischen Kleinstadt nahe der Grenze zu Sachsen sind Schüsse gefallen. Eine Frau sei durch Waffengewalt getötet worden, teilte die tschechische Polizei bei X mit. Auch der Schütze sei tot. Er sei «eliminiert» worden. Details wurden noch nicht genannt. 

Drei weitere Personen und ein Polizist seien nach ersten Informationen schwer verletzt worden, hieß es. Zum möglichen Motiv gab es noch keine Erkenntnisse.

Ort liegt nahe der deutschen Grenze

Zu dem tödlichen Vorfall kam es in der Kleinstadt Chribska (Kreibitz) im sogenannten Schluckenauer Zipfel, einer tschechischen Landzunge, die nach Deutschland hineinreicht. Chribska hat rund 1.300 Einwohner und liegt knapp 25 Kilometer östlich von Bad Schandau am Rande des Nationalparks Böhmische Schweiz.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Polizei war am Montagvormittag mit allen verfügbaren Kräften am historischen Rathaus der Kleinstadt im Einsatz. Im ganzen Ort wurde Sirenenalarm ausgelöst, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es drohe keine weitere Gefahr, hieß es nach einiger Zeit. Das Betreten des Gebäudes sei wieder sicher. Für besorgte Angehörige wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet.

