Warum die Sirenen wieder heulen und was es bedeutet

Am Freitag, 12. Juli, gegen 18 Uhr wird’s (hoffentlich) laut in Weinheim, Hemsbach und Laudenbach. Dann werden die Sirenen getestet, mit denen die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt werden soll. Vor der Probe wird zudem eine Meldung über die bekannten Apps KATWARN und Nina verbreitet.

Foto: Feuerwehr Weinheim In einem Flyer erklärt die Feuerwehr Weinheim, was die Signale bedeuten.

Welche Signale werden durch die Feuerwehrwehrleitstelle ausgelöst und was bedeuten sie im Ernstfall?

18.00 Uhr: eine Minute Heulton an- und abschwellend. Damit werden die Menschen dazu aufgerufen, Radio/Fernsehen einzuschalten oder die Internetseite der örtlichen Feuerwehr aufzurufen.

18.02 Uhr: Dauerton von dreimal 12 Sekunden. Das ist das Signal für einen Feueralarm. Je nach Ereignis sollten die Türen und Fenster geschlossen werden.

18.04 Uhr: eine Minute Dauerton. Das bedeutet "Entwarnung"; die Gefahrensituation ist vorüber.

Was ist der Anlass für die Sirenenprobe?

Zeitlicher Anlass ist die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird der Alarm aber gleichzeitig auch in Weinheim und Laudenbach ausgelöst.

Hinzu kommt: Für Weinheim ist es eine Premiere, was die Technik angeht. In den vergangenen Wochen hat die Stadt Weinheim ihre 28 Sirenen im Stadtgebiet modernisiert und auf digitale Alarmierung umgestellt. Mit einer Investition von 65.000 Euro wird der Bevölkerungsschutz verbessert. Zudem sollen Fehlalarme verhindert werden. Die Modernisierung war ohnehin notwendig, da die analogen Funkfrequenzen im Sommer abgeschaltet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim. Die Sirenen selbst, die seit über 60 Jahren auf den Dächern thronen, mussten nicht ausgetauscht werden; lediglich die analoge Steuerungseinheit wurde digitalisiert.

Welche Vorteile hat die digitale Alarmierung?

Dazu erklärt Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach: "Die Alarmierung ist nun schneller und sicherer, was im Juni des vergangenen Jahres nicht der Fall war, als es zu einer unbekannten Sirenenauslösung kam." Damals hatten weder die Feuerwehr Weinheim noch die Leitstelle Rhein-Neckar den Alarm ausgelöst. Trotz intensiver Untersuchungen konnte die Ursache nicht geklärt werden. Eine mögliche Ursache könnte die versehentliche Auslösung durch eine externe Quelle gewesen sein, so Mittelbach: "Mit der digitalen Technik sind Störungen durch externe Quellen künftig ausgeschlossen."

Sind Sirenen überhaupt noch zeitgemäß?

"Sirenen bleiben ein unverzichtbares Mittel, um auch Menschen ohne Zugang zu modernen Kommunikationsmitteln zu erreichen", ist man bei der Stadt Weinheim und der Feuerwehr überzeugt. Die Stadt setzt parallel zur Sirenenwarnung auch auf Warn-Apps, das Internet und klassische Medien wie das Radio, um die Bevölkerung im Notfall zu informieren.

Was bedeutet der Sirenenalarm eigentlich für die Feuerwehrangehörigen?

Der Sirenenalarm signalisiert nicht nur eine Gefahr für die Bevölkerung, sondern auch für die Feuerwehrangehörigen, die sich dann ins Feuerwehrhaus begeben müssen. Bei einem Notfall kann die Feuerwehr Weinheim über die integrierte Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises in Ladenburg die Sirenen auslösen.

Haben eigentlich alle Kommunen Sirenen, um die Bevölkerung zu warnen?

Sirenen sind in der Region keine Selbstverständlichkeit. Im Zuge des Kalten Kriegs wurden in den 1960er-Jahren im ganzen Land Sirenen installiert. Viele Nachbargemeinden, etwa Hirschberg und Laudenbach, schafften sie in den 1990er-Jahren wieder ab. Der Weinheimer Gemeinderat entschied sich jedoch, die Anlagen weiterzubetreiben. Aufgrund verschiedener Naturkatastrophen findet in den vergangenen Jahren ein Umdenken statt und die Sirenen gewinnen wieder mehr an Bedeutung. Daher gibt es auch Förderprogramm zum Aufbau der Sirenennetze des Lands. Davon profitierte auch die Gemeinde Laudenbach, die 2022 wieder Sirenen für die Warnung der Bevölkerung aufbaute.

Sind in Weinheim weitere Standorte für Sirenen geplant?

In Weinheim gibt es insgesamt 28 Sirenen, die im Stadtgebiet und in den Ortsteilen verteilt sind. Die meisten befinden sich auf öffentlichen Gebäuden, einige wenige stehen auf Privatgelände. Auch in Weinheim muss man über weitere Sirenenstandorte nachdenken. Denn das Stadtgebiet ist seit den 1960er-Jahren ja deutlich gewachsen. Außerdem sind moderne Häuser (Wände und Fenster) besser isoliert als früher, weshalb auch der Warnton eine geringere Reichweite hat. Deshalb muss in den kommenden Jahren nachgebessert werden.

