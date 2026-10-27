Südkorea

Großbrand in Seouls letzter Barackensiedlung

Rauchwolken über Seoul: Sechs Löschhubschrauber und mehr als 50 Einsatzfahrzeuge kämpfen gegen die Flammen in einem berüchtigten Armenviertel an.

Ein Großbrand wütet im Dorf Guryong, einem der letzten Slums in Seoul. Foto: Uncredited/NEWSIS via AP/dpa
Ein Großbrand wütet im Dorf Guryong, einem der letzten Slums in Seoul.

Seoul (dpa) - In einer der letzten Barackensiedlungen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul ist ein Feuer ausgebrochen. Sechs Löschhubschrauber und mehr als 50 Fahrzeuge sind im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung des Feuers auf umliegende Waldflächen zu verhindern, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Bislang wurden weder Verletzte noch Tote gemeldet. 39 Anwohner haben die Siedlung selbstständig verlassen, teilten die Behörden laut Yonhap mit.

Am Nachmittag (Ortszeit) stiegen riesige Rauchwolken über der Siedlung auf. Die andauernden Löscharbeiten werden laut Berichten durch Wasserknappheit erschwert. Präsident Lee Jae Myung wies die Behörden unterdessen an, alle verfügbaren Ressourcen für die Löscharbeiten einzusetzen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Das Feuer ist bereits am Nachmittag ausgebrochen. Foto: Jintak Han/ZUMA Press Wire/dpa
Das Feuer ist bereits am Nachmittag ausgebrochen.

Das Guryong-Viertel entstand in den 1980er Jahren. Viele seiner Bewohner waren zuvor durch großangelegte Stadtentwicklungsprojekte in Seoul gezwungen worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Guryong gilt als Symbol für die hohe Ungleichheit zwischen Arm und Reich in Südkorea, da das Viertel in unmittelbarer Nähe zum wohlhabenden Bezirk Gangnam liegt, einer der teuersten Wohngegenden Seouls.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die genaue Brandursache ist bislang nicht bekannt. In Guryong hat es in der Vergangenheit wiederholt Brände gegeben. Als mögliche Risikofaktoren gelten die dichte Bebauung und die einfachen Sicherheitsstandards der Gebäude. Zuletzt war im Januar ein Feuer in der Armensiedlung ausgebrochen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer im touristischen Stadtzentrum von Seoul ausgebrochen
Südkorea

Feuer im touristischen Stadtzentrum von Seoul ausgebrochen

In Seoul brennt ein Restaurant nahe dem Touristenviertel Myeong-dong. Die Löscharbeiten kommen nur schleppend voran. Noch gibt es keine Informationen zu Verletzten.

26.02.2026

Feuer in Seouls letzter Barackensiedlung
Südkorea

Feuer in Seouls letzter Barackensiedlung

Im Guryong-Viertel von Seoul brach erneut ein Feuer aus. Warum die Barackensiedlung als Symbol für soziale Ungleichheit gilt und wie viele Menschen betroffen sind.

16.01.2026

Feuer nahe Athen - Häuser in Flammen
Griechenland

Feuer nahe Athen - Häuser in Flammen

Nach langer Trockenheit sind mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Ein Feuer nördlich von Athen gilt als besonders gefährlich; dort wurden Ortschaften evakuiert und 27 Menschen gerettet.

26.07.2025

Feuer

Großbrand nördlich von Athen ausgebrochen

25 Meter hoch steigen die Flammen. Dörfer werden evakuiert und Häuser zerstört. Nördlich der griechischen Hauptstadt tobt ein Großbrand. Der Kampf gegen die Flammen wird lang.

11.08.2024

Asien

22 Tote bei Fabrikbrand in Südkorea

Nach einem Brand in einer südkoreanischen Fabrik für Batterien galten zunächst mehrere Menschen als vermisst. Rettungskräfte haben nun zahlreiche Leichen gefunden.

24.06.2024