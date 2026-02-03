Feuer in Teheran

Großbrand in Teheran zerstört Markthalle

Dichter Rauch über Teheran: Ein Großbrand hat eine Markthalle erfasst - rund 200 Stände sind zerstört.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle fast vollständig in Flammen, dichter Rauch stieg in den Himmel. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle fast vollständig in Flammen, dichter Rauch stieg in den Himmel.

Teheran (dpa) - Bei einem Großbrand in der iranischen Hauptstadt Teheran ist eine Markthalle mit 200 Ständen den Flammen zum Opfer gefallen. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Fernsehen.

Opfer waren zunächst nicht bekannt, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf den Kommandeur für die Rettungsdienste in der Provinz Teheran berichtete.

Das Feuer war Medien zufolge am Dienstag in einer 2.000 Quadratmeter großen Markthalle ausgebrochen. Mehrere Feuerwachen seien an den Löscharbeiten im Westen Teherans beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle fast vollständig in Flammen, dichter Rauch stieg in den Himmel. Der Brand war so groß, dass er mehrere Kilometer weit zu sehen war.

