Bild
Brände

Großbrand in Karlsruher Reifenlager

Meterhohe Flammen, dichter Rauch: In Karlsruhe geht ein Reifenlager in Flammen auf. Wie die Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 500 Quadratmeter großes Reifenlager in Karlsruhe ist in Brand geraten und hat eine enorme Rauchentwicklung verursacht. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits meterhohe Flammen aus dem Lager.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Demnach war das Feuer in der Nacht zum Samstag aus bislang unbekanntem Grund ausgebrochen. Die Flammen drohten, auf ein benachbartes Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein.

Wegen der starken Rauchentwicklung führten die Einsatzkräfte Schadstoffmessungen im Stadtgebiet durch. Laut Feuerwehr waren die Messungen unauffällig: Es bestehe keine Gefahr für die Karlsruher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg
Notfälle

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg

Das Feuer bricht in einer Lagerhalle im Hafen aus. Gasbehälter explodieren. Brennende Trümmerteile setzen Grünflächen und Gebäude in Brand.

25.08.2025

Brand in Weinheim: Mülltonnen in der Bergstraße in Flammen
Feuerwehr

Brand in Weinheim: Mülltonnen in der Bergstraße in Flammen

Dichter Rauch, heulende Sirenen – doch verletzt wurde am Donnerstagmorgen niemand.

19.06.2025

Brand in Schulneubau: Feuerwehr kämpft mit Rauch
Brände

Brand in Schulneubau: Feuerwehr kämpft mit Rauch

In Wiesbaden hat es in der Nacht in einem Neubau einer Schule gebrannt. Das Feuer ist gelöscht, aber die starke Rauchentwicklung bereitet Probleme.

25.04.2024

Notfälle

Großbrand erfasst Chemielager in Polen

Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben und die Fenster geschlossen halten. Bei dem Lager handelt es sich um ein Depot für chemische Abfälle.

22.07.2023

Notfälle

Hamburg im Rauch nach Großbrand

Dichter Qualm über Hamburg: Nach einem Großfeuer in einem Gewerbebetrieb zog am Ostersonntag eine dunkle Rauchwolke über die Hansestadt. Erst am Montag hoben die Behörden ihre Warnmeldung auf.

10.04.2023