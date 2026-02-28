Feuerwehr

Großbrand in Laudenbach: Bergstraßenhalle steht in Flammen

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei ist am Samstagabend in der Dr. Werner-Freyberg-Strasse in Laudenbach im Einsatz. In der dortigen Bergstraßenhalle ist aus ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude steht in Flammen.

Die Bergstraßenhalle in Laudenbach steht in Vollbrand. Es läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Foto: privat
Die Bergstraßenhalle in Laudenbach steht in Vollbrand. Es läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Laudenbach. Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz in Laudenbach in der Dr.Werner-Freyberg-Straße. Dort hat sich aus bisher unbekannten Gründen ein Brand an der dortigen Sporthalle entwickelt. Über verletzte Personen gibt es noch keine Meldungen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert zur Zeit an.

