Großbrand in Laudenbach: Bergstraßenhalle steht in Flammen
Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei ist am Samstagabend in der Dr. Werner-Freyberg-Strasse in Laudenbach im Einsatz. In der dortigen Bergstraßenhalle ist aus ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude steht in Flammen.
