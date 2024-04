Großeinsatz der Feuerwehr wegen brennenden Dachstuhls

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer im Dachstuhl eines vierstöckigen Hauses ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 40 Einsatzkräfte löschten den Brand den Angaben nach und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude. Der Dachstuhl sei aber schwer erreichbar gewesen, sodass auch eine Hubarbeitsbühne zum Einsatz gekommen sei. Der Feuerwehr zufolge war das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Für die Dauer des Einsatzes wurde die betroffene Straße gesperrt.