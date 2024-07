Großeltern heißen längst nicht mehr Helga und Hans

«Die Top-Namen der Großeltern-Generation sind Thomas und Sabine», sagte Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur in Ahrensburg. Die Omas heißen außerdem Susanne, Petra, Andrea und Claudia. Bei den Opas stehen noch die Namen Michael, Andreas, Stefan und Frank an der Spitze. «Natürlich heißen Großeltern auch weiterhin Helga, Hans und Co. Aber dann sind die Enkelkinder eben oft schon deutlich älter.»