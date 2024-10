Großherzog Henri ernennt seinen Sohn zum Stellvertreter

Luxemburg (dpa) - In Luxemburg bahnt sich ein Wechsel an der Spitze des Staates an: Großherzog Henri wird seinen Sohn Guillaume am Dienstag (8.10.) offiziell zu seinem Stellvertreter ernennen und somit die Amtsübergabe vorbereiten. Als «Lieutenant-Représentant» werde Erbgroßherzog Guillaume (42) dann «bestimmte Zuständigkeiten» übernehmen, während Großherzog Henri (69) weiter Staatschef bleibe, teilten das Staatsministerium und der großherzogliche Palast mit. Wann Henri abdankt, ist noch offen.