Fall an Elite-Uni

Gruppenvergewaltigung? New York ernennt Sonderermittlerin

Eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung an einer US-Eliteuniversität sorgt für heftige Kritik an den örtlichen Behörden. Nun schaltet sich New Yorks Gouverneurin ein.

Wegen Zweifeln an der bisherigen Arbeit der lokalen Polizei will Hochul die Ermittlung nun von der New Yorker Generalstaatsanwältin beaufsichtigen lassen. Foto: Matt Rourke/AP/dpa
Wegen Zweifeln an der bisherigen Arbeit der lokalen Polizei will Hochul die Ermittlung nun von der New Yorker Generalstaatsanwältin beaufsichtigen lassen.

New York (dpa) - Nach Vorwürfen einer Gruppenvergewaltigung an einer US-Eliteuniversität lässt New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul die Ermittlungen unter Aufsicht stellen. Es gebe «ernsthafte Fragen» zum bisherigen Vorgehen der lokalen Polizei und der Entscheidung des Bezirksstaatsanwalts, den Fall nicht strafrechtlich zu verfolgen, hieß es in einer Mitteilung Hochuls. Darum werde die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates, Letitia James, als Sonderermittlerin für den Fall eingesetzt.

Eine ehemalige Studentin der renommierten Cornell-Universität wirft sieben Männern vor, sie 2024 in einem Verbindungshaus auf dem Gelände der Universität sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Sie sei mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht worden. Ihre Aussagen kurz nach dem Vorfall führten nicht zu einem Verfahren. 

Die örtlichen Behörden sehen sich nun heftiger Kritik ausgesetzt, seit die Frau Mitte September eine Zivilklage einreichte und der Vorfall große Aufmerksamkeit bekam. Auf Basis der Aussagen dort wollte die lokale Staatsanwaltschaft die Frage prüfen, ob der Fall nun zur Anklage gebracht werden kann.

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Bezirksstaatsanwalt: Frau hatte keine Straftat beschrieben 

Der Bezirksstaatsanwalt argumentiert, in der ursprünglichen Aussage der Frau sei kein Verhalten beschrieben, das eine Straftat darstelle. Gegenüber der Polizei soll sie aber gesagt haben, vergewaltigt worden zu sein, schrieben US-Medien unter Berufung auf Verhörprotokolle. Diese Aussage will er nie gesehen haben, sagt der Bezirksstaatsanwalt. 

Das Vertrauen in die Fähigkeit des Bezirksstaatsanwalts sei untergraben, hieß es von Hochul. «Die junge Frau, um die es in diesem Fall geht, hat ein Recht darauf zu wissen, dass jeder Fakt geprüft und Gerechtigkeit angestrebt wird», wurde die Gouverneurin zitiert. «Diese Maßnahme wird sicherstellen, dass der Fall vollständig und gründlich, unvoreingenommen und unabhängig mit der gebotenen Sorgfalt untersucht wird», sagte Hochul mit Blick auf die neue Sonderermittlerin. 

Die New Yorker Generalstaatsanwältin werde den Vorfall untersuchen, mutmaßliche Straftaten verfolgen und die Beweise einer Grand Jury vorlegen. Als Grand Jury wird eine Gruppe von Geschworenen bezeichnet, die nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob Anklage in einem Fall erhoben werden kann.

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