Eisige Temperaturen

Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen

Die USA werden von einem heftigen Wintersturm getroffen. Die Behörden bereiten die Bevölkerung auf einen Notstand vor. Tausende Flüge werden gestrichen.

Es werden massive Schneefälle in den USA erwartet. Foto: Cara Anna/AP/dpa
Es werden massive Schneefälle in den USA erwartet.

Washington (dpa) - Millionen US-Amerikaner stellen sich auf einen der wohl härtesten Winterstürme der vergangenen Jahre in den Vereinigten Staaten ein. Wie der Sender ABC News berichtete, sind mehr als 180 Millionen Menschen in Alarmbereitschaft. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mindestens 18 Staaten haben demnach den Notstand ausgerufen, darunter New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri. Für das Wochenende seien mehr als 8.000 Flüge gestrichen worden, hieß es.

Notunterkünfte vorbereitet 

«Millionen Menschen sind von katastrophalen Eis- und Schneeverhältnissen betroffen», schrieb der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Die US-Medien veröffentlichten Bilder von leer geräumten Supermarktregalen und vorbereiteten Notunterkünften. 

«Das ist eine gefährliche Kombination aus viel Schnee und extrem niedrigen Temperaturen», sagte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Mit der Ausrufung des Notstands können die US-Bundesstaaten - falls notwendig - deutlich schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren. Der Sturm werde sich über eine Entfernung von rund 3.000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Monstersturm» zieht auf – Millionen in den USA gewarnt
Eisige Temperaturen

«Monstersturm» zieht auf – Millionen in den USA gewarnt

Schnee, Blitzeis, arktische Kälte: Die USA bereiten sich auf einen der schwersten Winterstürme seit Jahren vor.

23.01.2026

Millionen Amerikaner wappnen sich für großen Wintersturm
Wintersturm in den USA

Millionen Amerikaner wappnen sich für großen Wintersturm

Viel Schnee und heftiger Sturm könnten in den nächsten Tagen Chaos auf den Straßen in vielen Teilen der USA auslösen.

22.01.2026

Wintersturm im Nordosten der USA: Hunderte Flüge gestrichen
Heftiger Schneefall

Wintersturm im Nordosten der USA: Hunderte Flüge gestrichen

Für New York und angrenzende Gebiete gilt eine Wintersturmwarnung, heftige Schneefälle überzogen die Region. Teils ist auch überfrierende Nässe möglich. Und das ausgerechnet zur Hauptreisezeit.

27.12.2025

Winterstürme halten Kalifornien weiter im Griff
Unwetter

Winterstürme halten Kalifornien weiter im Griff

Ausgerechnet über Weihnachten sucht ein Wintersturm Teile des sonst so sonnenverwöhnten US-Bundesstaates Kalifornien heim. Erst für das Wochenende erwartet der Wetterdienst wieder trockenes Wetter.

26.12.2025

Heftiger Wintersturm trifft die USA
Unwetter

Heftiger Wintersturm trifft die USA

Zahlreiche Unfälle, ausgefallene Flüge, geschlossene Schulen: Die USA erleben die Kehrseite des Winters.

06.01.2025