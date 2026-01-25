Eisige Temperaturen

Winterwetter trifft USA hart: Tausende Menschen ohne Strom

Schnee, Kälte, Ausfälle: Der Wintereinbruch in den USA bringt das öffentliche Leben in vielen Bundesstaaten durcheinander. Bei klirrender Kälte sind Tausende Haushalte ohne Strom.

Das heftige Winterwetter trifft die Menschen in den USA hart. Foto: Julio Cortez/AP/dpa
Das heftige Winterwetter trifft die Menschen in den USA hart.

Washington (dpa) - Der heftige Wintersturm in den USA sorgt nicht nur für starke Schneefälle und ungewöhnlich niedrige Temperaturen, sondern auch für zahlreiche Stromausfälle. Landesweit sind derzeit mindestens 250.000 Haushalte ohne Strom, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung ist von dem Wintereinbruch beeinträchtigt, während der Sturm weiter in Richtung Osten zieht und im Laufe des Sonntages etwa New York erfassen soll. Auch für Reisende stellt das Wetter eine große Herausforderung dar. So wurden Medienberichten zufolge Tausende Flüge über das Wochenende gestrichen. Zahlreiche Staaten haben den Notstand ausgerufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wintereinbruch führt zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen
Wetter

Wintereinbruch führt zu Unfällen und Verkehrseinschränkungen

Eisige Nächte, blockierte Autobahnen und frostige Aussichten: Was der Wintereinbruch bewirkte und worauf sich Pendler und Urlaubsrückkehrer in den nächsten Tagen einstellen müssen.

03.01.2026

Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle
Unwetter

Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle

Ein eisiger Start ins neue Jahr: Im Mittleren Westen und an Teilen der Ostküste der USA liegt der Schnee zentimeterhoch. Auch die US-Hauptstadt ist von dem heftigen Winterwetter betroffen.

07.01.2025

Frühlingshaftes Wetter folgt auf Kälte und Schnee
Wettervorhersage

Frühlingshaftes Wetter folgt auf Kälte und Schnee

Nach Frost, Schnee und niedrigen Temperaturen macht das Wetter einen kurzen frühlingshaften Ausflug. Auch die neue Woche startet mild - bevor ein Tief den erneuten Wechsel bringt.

22.11.2024

Notfälle

1000 Orte nach Wintereinbruch in Bulgarien ohne Strom

Der frühe Wintereinbruch in Bulgarien und in Rumänien hat bereits einen Menschen das Leben gekostet: Ein Obdachloser ist erfroren. Tausende Menschen haben keinen Strom.

26.11.2023

Aussichten

Winterwetter in Deutschland mit Schnee und Kälte

Noch vor dem ersten Advent ist es soweit: Deutschland erwartet sein erstes richtiges Schnee-Wochenende. Allerdings betrifft das vor allem eine Region - und dort die etwas höheren Lagen.

24.11.2023