Familien

Handy weg im Restaurant - Pilotversuch auf Sardinien

Man kennt die Szene: Am Nachbartisch im Restaurant ist eine ganze Familie mit ihren elektronischen Geräten beschäftigt. In Italien will eine Initiative das wieder ändern - zumindest für einen Monat.

Auf Sardinien wollen 15 Restaurants Kinder vom Handy wegbringen. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Auf Sardinien wollen 15 Restaurants Kinder vom Handy wegbringen. (Symbolbild)

Cagliari (dpa) - Alle beim Essen im Restaurant mit Handys am Tisch, die Kinder am Tablet mit irgendwelchen Videos oder Spielen beschäftigt? Auf Sardinien hat ein Pilotversuch begonnen, mit dem Familien am Essenstisch wieder zum Reden gebracht werden sollen. An der zunächst auf einen Monat befristeten Aktion «A tavola senza schermi» («Zu Tisch ohne Bildschirme») nehmen seit diesem Sonntag auf der italienischen Mittelmeerinsel insgesamt 15 Gaststätten teil.

Dabei verpflichten sich die Gäste mit Betreten des Restaurants alle Handys und Tablets entweder tief in den Taschen zu verstauen oder in einem Korb abzulegen. Als Ausgleich gibt es für Familien mit Kindern ein «Begegnungsset» mit Spielen und Buntstiften. Das Projekt wurde vom Gastgewerbeverband der Insel zusammen mit der dortigen Kinder- und Jugendbeauftragten Anna Cau entwickelt.

Teilnahme auf freiwilliger Basis

Ziel der Initiative ist es, Kinder und Jugendliche zumindest im Restaurant «vom Netz zu nehmen», damit sie spielen, malen und reden anstatt auf den Bildschirm zu starren. Die Teilnahme ist freiwillig. Ein striktes Handyverbot gibt es in den beteiligten Gaststätten nicht. Ausnahmen sind erlaubt, müssen aber abgesprochen werden. Falls es doch wichtige Telefonate gibt, sollen diese abseits vom Tisch und außer Hörweite geführt werden.

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«Die digitale Welt muss gut geregelt werden», sagte die Kinderbeauftragte Cau. «Minderjährige müssen vor dem Missbrauch elektronischer Geräte und vor ungeeigneten Inhalten geschützt werden. Eltern müssen sich der Risiken und Chancen technologischer Geräte bewusst sein.» Der Vorsitzende des Gastgewerbeverbands, Emanuele Frongia, meint, dass ohne Handys auch Erwachsene wieder besser ins Gespräch kämen: «Ein Restaurant ist ein Ort, an dem man sich trifft, miteinander spricht und Zeit miteinander verbringt.»

An der Aktion nehmen Gaststätten aus größeren Städten wie der Inselhauptstadt Cagliari teil, aber auch aus kleineren Gemeinden. Sardinien wird auch viel von Touristen besucht.

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