Hape Kerkeling unterstützt CSD Leipzig

Leipzig (dpa) - Der Christopher Street Day (CSD) in Leipzig bekommt Unterstützung durch ein prominentes Gesicht. Der Schauspieler, Komiker und Bestsellerautor Hape Kerkeling (61) wird einer von zwei offiziellen Botschaftern der Veranstaltung, wie die Organisatoren mitteilten. Wer den Protesttag in Zukunft außerdem unterstützen werde, gab der CSD zunächst nicht bekannt. Demo und Straßenfest zum CSD sind in Leipzig dieses Jahr am 18. Juli.

Kerkeling sagte: «Unser diesjähriges Motto "Keine Ruhe, kein Zurück – Queere Rechte Stück für Stück!" klingt kämpferisch, und das muss es auch. Denn wir spüren alle, dass der Wind kälter wird. Wenn Errungenschaften, die wir für sicher hielten, wieder zur Debatte stehen, wenn Menschen Angst haben müssen, händchenhaltend durch unsere Innenstädte zu laufen, dann ist das ein Alarmzeichen für uns alle.» Kerkeling betonte, dass Freiheit gepflegt und manchmal auch verteidigt werden müsse.

Kerkeling gehört zu den bekanntesten queeren Persönlichkeiten Deutschlands. Als queer bezeichnen sich Menschen, die sich nicht zur heteronormativen Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen, etwa weil sie schwul, bisexuell oder trans sind.

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