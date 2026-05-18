Haus in Görlitz eingestürzt - Tote oder Verletzte?

Görlitz (dpa) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Görlitz ein Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit eingestürzt. Bislang sei unklar, ob Menschen verletzt oder gestorben seien, sagte eine Polizeisprecherin. Zeugen hätten von einer Explosion gesprochen und Gasgeruch wahrgenommen, sagte die Polizistin. «Das können wir alles so noch nicht verifizieren, wir müssen aber eine mögliche Gefährdung dadurch erst einmal ausschließen», sagte sie.

In dem Haus waren nach Angaben der Polizei Miet- und Ferienwohnungen. Derzeit werde vor Ort weiträumig evakuiert und abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz seien vor Ort.

Das Haus stürzte den Angaben nach in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs ein. Erst, wenn der Bereich sicher sei, könne damit begonnen werden, nach möglichen Verletzten oder Toten zu suchen. Weitere Angaben konnte die Sprecherin vorerst nicht machen. Nach dpa-Informationen nach soll eine Hundestaffel an der Unfallstelle eingesetzt werden.

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Foto: thomas baier/xcitepress/dpa Das Haus stand in einer Straße unweit des Bahnhofs von Görlitz.

Wohnhaus mit Ferienwohnungen

Nach Angaben des Ordnungsamtes handelt es sich bei dem Haus um ein Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen, die ein Tochterunternehmen der Stadt Görlitz ist.

Nach dem Einsturz hatte die Polizei unter anderem drei Häuser evakuiert. Außerdem wurde der Ort des Geschehens so abgesperrt, dass Schaulustige das Haus nicht mehr sehen konnten. Dennoch waren Menschen gekommen, die an der Absperrung standen und die Lage beobachteten. Der Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu (CDU), machte sich am Einsturzort ein Bild von der Lage.