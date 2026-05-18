Lage noch unklar

Haus in Görlitz eingestürzt - Tote oder Verletzte?

Nach dem Einsturz eines Gründerzeithauses im sächsischen Görlitz läuft die Suche nach möglichen Opfern. Zeugen berichten von Explosionsgeräuschen und Gasgeruch. Noch ist vieles unklar.

Die Unfallstelle musste zunächst abgesichert werden. Foto: Paul Glaser/dpa
Die Unfallstelle musste zunächst abgesichert werden.

Görlitz (dpa) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist in Görlitz ein Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit eingestürzt. Bislang sei unklar, ob Menschen verletzt oder gestorben seien, sagte eine Polizeisprecherin. Zeugen hätten von einer Explosion gesprochen und Gasgeruch wahrgenommen, sagte die Polizistin. «Das können wir alles so noch nicht verifizieren, wir müssen aber eine mögliche Gefährdung dadurch erst einmal ausschließen», sagte sie.

In dem Haus waren nach Angaben der Polizei Miet- und Ferienwohnungen. Derzeit werde vor Ort weiträumig evakuiert und abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz seien vor Ort. 

Das Haus stürzte den Angaben nach in der James-von-Moltke-Straße unweit des Görlitzer Bahnhofs ein. Erst, wenn der Bereich sicher sei, könne damit begonnen werden, nach möglichen Verletzten oder Toten zu suchen. Weitere Angaben konnte die Sprecherin vorerst nicht machen. Nach dpa-Informationen nach soll eine Hundestaffel an der Unfallstelle eingesetzt werden.

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Das Haus stand in einer Straße unweit des Bahnhofs von Görlitz. Foto: thomas baier/xcitepress/dpa
Das Haus stand in einer Straße unweit des Bahnhofs von Görlitz.

Wohnhaus mit Ferienwohnungen

Nach Angaben des Ordnungsamtes handelt es sich bei dem Haus um ein Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen, die ein Tochterunternehmen der Stadt Görlitz ist. 

Nach dem Einsturz hatte die Polizei unter anderem drei Häuser evakuiert. Außerdem wurde der Ort des Geschehens so abgesperrt, dass Schaulustige das Haus nicht mehr sehen konnten. Dennoch waren Menschen gekommen, die an der Absperrung standen und die Lage beobachteten. Der Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu (CDU), machte sich am Einsturzort ein Bild von der Lage. 

Görlitz ist die östlichste Stadt Deutschlands, sie liegt in der sächsischen Oberlausitz direkt an der Neiße und hat 57.000 Einwohner. Seit 1998 bildet Görlitz zusammen mit der östlich gelegenen polnischen Nachbarstadt Zgorzelec eine grenzüberschreitende Europastadt. Wegen der historischen unzerstörten Altstadtkulisse ist die Stadt auch ein gefragter Drehort für internationale Filmproduktionen.

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