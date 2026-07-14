«Held vom Hudson»-Pilot Sullenberger an Alzheimer erkrankt

San Francisco (dpa) - Der Pilot des «Wunders vom Hudson», Chesley Sullenberger, ist an Alzheimer erkrankt. Der 75-Jährige machte die Diagnose auf seiner Webseite und in einem Interview mit der Zeitschrift «People» öffentlich. Die Erkrankung sei im vorigen August festgestellt worden, teilte der US-Amerikaner mit dem Spitznamen «Sully» mit. In dieser neuen Phase seines Lebens wolle er weiterhin hilfreich sein und offen über diese Erfahrung sprechen, in der Hoffnung, andere Betroffene zu ermutigen, ebenfalls an die Öffentlichkeit zu treten.

Spektakuläre Notwasserung

Sullenberger war durch eine spektakuläre Notwasserung auf dem New Yorker Hudson River weltbekannt worden. Beim «Miracle on the Hudson» am 15. Januar 2009 musste der Pilot einen Airbus A320 im New Yorker Hudson River notlanden, nachdem Vögel in die Triebwerke geraten waren. Alle 150 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder überlebten das Unglück.

Die Landung im eisigen Hudson River vor der Skyline von New York war eine fliegerische Meisterleistung. Der Airbus überschlägt sich nicht, bricht nicht auseinander, als er mit hohem Tempo auf das Wasser trifft. Der ehemalige Militärpilot mit 40 Jahren Flugerfahrung ging damals als Letzter von Bord. Er suchte zuvor noch einmal die sinkende Maschine ab, um auch wirklich niemanden zurückzulassen. Sullenberger wurde seitdem in den USA als Held gefeiert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Sully» wurde verfilmt

Sullenberger schrieb eine Autobiografie («Man muss kein Held sein») - später die Vorlage für Clint Eastwoods Film «Sully» (2016) mit Tom Hanks in der Hauptrolle. 2010 ging Sullenberger in den Ruhestand, setzte sich als Experte aber weiter für Flugsicherheit und Unfallermittlungen ein.