Herbst bleibt überwiegend trüb und regnerisch

Offenbach (dpa) - Der Herbst in Deutschland zeigt sich verbreitet weiterhin trüb. Am Sonntag wird es nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vielfach stark bewölkt, teils neblig. Vor allem im Südosten fällt zeitweise Regen, oberhalb von 1.000 Metern Schnee.

Im Tagesverlauf sollte es dann etwas auflockern, besonders in der Südhälfte und in einem Streifen vom Südwesten zur Ostseeküste kann sich ab und an die Sonne zeigen, wie Meteorologe Markus Eifried erläuterte. Von der Nordsee her bleiben die Wolken dicht. Die Temperaturen liegen demnach bei 6 bis 13 Grad.

Die neue Woche beginnt laut Vorhersage im äußersten Süden erneut neblig-trüb. Es bestehen aber vom Südwesten bis zur Uckermark Chancen zu Auflockerungen. Nordwestlich davon sorgt eine sich abschwächende Kaltfront für etwas Regen. Die Temperaturen erreichen 4 bis maximal 13 Grad.

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