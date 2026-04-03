Hier sieht man den Baum vor lauter Ostereiern nicht mehr

Berlin (dpa) - Die Eier sind ausgerechnet zu Ostern dieses Jahr in Berlin und Brandenburg knapp, manche Regale in den Supermärkten werden in kürzester Zeit leergekauft. Ganz anders die Lage in Berlin-Westend: Dort sind zum wiederholten Mal mehrere Vorgärten in Berlin-Westend zu kunterbunten Ostereier-Paradiesen geworden. Unzählige Plastikeier (keine Sorge, die Supermarktbestände gehen nicht für diese Deko drauf) zieren dort die Wiesen und Bäumchen. Dazwischen sitzen in diesem Jahr zahlreiche Tierfiguren. «Ostern im Zoo» könnte hier das Motto gewesen sein.

Die bunte Schmuck-Aktion an der Ecke Reußalle/Altenburger Allee wiederholt sich seit einigen Jahren stets kurz vor Ostern. Die genaue Zahl der Eier ist nicht bekannt, sie könnte durchaus fünfstellig sein.

Foto: Elisa Schu/dpa Auch zahlreiche Tiere wie etwa dieses Schwein oder auch eine Giraffe und zahlreiche Affen stehen zwischen den bunten Eiern.

Der «Tagesspiegel» berichtete im vergangenen Jahr, dass sich ein einzelner Anwohner die Deko-Aktion jedes Jahr viel Geld kosten lasse. Ihm gehe es allein darum, den Menschen in der Nachbarschaft eine Freude zu bereiten. Angefangen habe alles mit dem Wunsch einer kranken Nachbarin, ein paar Eier an einem Baum vor ihrer Wohnung zu haben. Nachdem die Frau gestorben war, wurde die Aktion bedeutend größer.