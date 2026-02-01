Winterwetter

Historischer Wintereinbruch: Bombenzyklon trifft USA

Ein explosiv erstarkender Wintersturm zieht durch Teile der USA: Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom, der Flugverkehr ist eingeschränkt.

Vielerorts gab es in den USA massive Schneefälle. Foto: Walter G. Arce Sr./ASP via ZUMA Press Wire/dpa
Vielerorts gab es in den USA massive Schneefälle.

Washington (dpa) - Ein schwerer Wintersturm hat Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Kälte in den Südosten der USA gebracht. Ein Tiefdruckgebiet vor der Küste entwickelte sich in der Nacht zum Sonntag nach Angaben des nationalen Wetterdienstes zu einem sogenannten Bombenzyklon – einem explosiv erstarkenden Wintersturm.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Im US-Bundesstaat North Carolina fielen örtlich Schneemengen, die zu den höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen zählen. An der Küste wurden bis zum Morgen (Ortszeit) teils mehr als 25 Zentimeter gemessen, in Charlotte war es bis dato der viertschneereichste Tag seit fast 150 Jahren. Betroffen waren auch South Carolina sowie Teile von Georgia und Virginia.

Gefährliche Windchill-Temperaturen

Auch weiter südlich sorgte die hinter dem Sturm nachströmende arktische Kaltluft für ungewöhnliche Wetterphänomene. In Florida meldeten Meteorologen neue Kälterekorde für den Monat Februar: Die Temperaturen sanken teils bis unter den Gefrierpunkt – sogar in Teilen Südfloridas. Solche Werte seien dort zuletzt Ende der 1980er Jahre gemessen worden, teilte der Wetterdienst mit.

Behörden warnten vor lebensgefährlichen Windchill-Temperaturen, also gefühlten Temperaturen, die oft deutlich unter den gemessenen Werten liegen, weil starker Wind der Haut Wärme entzieht. Dadurch steigt das Risiko für Unterkühlungen und Erfrierungen deutlich.

Zweiter Wintersturm in Folge

Der neue Sturm folgt auf die extreme Kälte und auf starke Schneefälle vom vergangenen Wochenende, bei denen nach Medienberichten mindestens 85 Menschen in mehreren US-Bundesstaaten ums Leben kamen. Hunderttausende Haushalte sind vielerorts noch immer ohne Strom und damit ohne Heizung. Mit den neuen Ausfällen waren landesweit am Sonntagmorgen mehr als 150.000 Haushalte und Betriebe betroffen, besonders in Mississippi und Tennessee.

Auch der Flugverkehr blieb stark eingeschränkt: Mehr als 1.100 Flüge wurden am Sonntag gestrichen, nachdem bereits am Samstag rund 2.500 Verbindungen ausgefallen waren. Zudem kam es auf vereisten Straßen zu zahlreichen Unfällen und Lieferverzögerungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach tödlicher Kälte: Neuer Wintersturm rollt auf USA zu
Winterwetter

Nach tödlicher Kälte: Neuer Wintersturm rollt auf USA zu

Nur Tage nach einem tödlichen Wintereinbruch droht der US-Ostküste ein weiterer Wintersturm. Ein explosiv erstarkendes Tief bringt Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Kälte in den Südosten.

31.01.2026

Wintersturm trifft USA hart: Massive Strom- und Flugausfälle
Wetterchaos

Wintersturm trifft USA hart: Massive Strom- und Flugausfälle

Ein heftiger Wintersturm zieht über die USA, 190 Millionen Amerikaner sind betroffen. Die Behörden warnen vor langanhaltenden Stromausfällen, während Schnee New York und Washington bedeckt.

25.01.2026

Stromausfälle

US-Wintersturm: Über eine halbe Million Haushalte ohne Strom

25.01.2026

Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle
Unwetter

Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle

Ein eisiger Start ins neue Jahr: Im Mittleren Westen und an Teilen der Ostküste der USA liegt der Schnee zentimeterhoch. Auch die US-Hauptstadt ist von dem heftigen Winterwetter betroffen.

07.01.2025

Heftiger Sturm an US-Westküste - Hunderttausende ohne Strom
Unwetter

Heftiger Sturm an US-Westküste - Hunderttausende ohne Strom

Kalifornien ist für sein sonniges Wetter bekannt. Derzeit wird der Bundesstaat aber von einem starken Wintersturm heimgesucht. Entlang der US-Westküste sind Hunderttausende ohne Strom.

21.11.2024