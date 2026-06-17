Hitzewelle

Hitze breitet sich im Süden aus – Fast 33 Grad in Südbaden

Nach durchwachsenen Tagen mit Regen und Schauern zeigt sich der Sommer nun von seiner sonnigen Seite. Mancherorts klettern die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad.

Am Mittwoch stiegen die Temperaturen in Deutschland auf über 30 Grad. Foto: Thomas Frey/dpa
Am Mittwoch stiegen die Temperaturen in Deutschland auf über 30 Grad.

Frankfurt (dpa) - Der Sommer nimmt allmählich Fahrt auf: Bei strahlend blauem Himmel und bestem Freibadwetter sind die Temperaturen vor allem im Süden Deutschlands vielerorts über die 30-Grad-Marke geklettert. In Müllheim in Südbaden stieg das Thermometer am Mittwoch auf 32,7 Grad und erreichte damit in Deutschland den höchsten Wert des Tages, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auf dpa-Nachfrage mitteilte. Bei den gemessenen Temperaturen handelt es sich um vorläufige Werte. Ähnlich heiß war es im badischen Rheinfelden und in Konstanz mit 32 Grad. 

Von dem bisherigen Temperaturrekord sind diese Zahlen jedoch noch weit entfernt. Dieser wurde am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl gemessen: 41,2 Grad zeigte das Thermometer damals an. Der höchste jemals im Monat Juni gemessene Wert wurde ebenfalls 2019 gemessen: 39,6 Grad hatten die Wetterexperten am 30. Juni in Bernburg in Sachsen-Anhalt registriert. Die bisher höchste gemessene Temperatur in diesem Jahr war 33,4 Grad in Waghäusel-Kirrlach (Baden-Württemberg) am 26. Mai.

DWD warnt vor Hitze

Am Donnerstag beginnt laut Vorhersage eine Hitzephase mit hoher Wärmebelastung. Warme bis heiße Luftmassen setzen sich von Südwesten kommend immer weiter durch. Der Sommer komme mit Macht, so der Wetterdienst. Schon am Mittwochabend gaben die Experten eine Hitzewarnung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, und Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns aus. Die amtliche Warnung gilt demnach für diese Regionen von Donnerstag 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine allgemeingültige Definition einer Hitzewelle gibt es nicht. Der Deutsche Wetterdienst beschreibt eine Hitzewelle als eine mehrtägige Periode mit ungewöhnlich hoher Wärmebelastung. Hitzewellen bedeuten ein großes Risiko für die Gesundheit, insbesondere für alte und kranke Menschen. Daher warnt der Deutsche Wetterdienst mit seinem Hitzewarnsystem vor Tagen mit hoher thermischer Belastung auf Grundlage der gefühlten Temperatur und einem Simulationsmodel zur Berechnung der Wärmebelastung in Innenräumen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnung vor Hitze - Wo der Juni-Rekord von 39 Grad wackelt
Wetter

Warnung vor Hitze - Wo der Juni-Rekord von 39 Grad wackelt

Lüften, solange es geht: Die Hitzewelle ist unterwegs und wird mit jedem Tag stärker. Wo es in den kommenden Tagen so richtig knackig heiß werden soll und an welchen Orten sogar Rekordwerte drin sind.

17.06.2026

Ministerium warnt vor hoher Wärmebelastung in Hessen
Hitzewelle

Ministerium warnt vor hoher Wärmebelastung in Hessen

Hitzewarnung in Hessen: Bürgerinnen und Bürger sollen sich schützen – mit Schatten, Flüssigkeit und weniger Anstrengung.

01.07.2025

Hitze-Wochenende in Deutschland - bis zu 37 Grad möglich
Wetter

Hitze-Wochenende in Deutschland - bis zu 37 Grad möglich

Es wird heiß, sehr heiß: Vor allem am Sonntag wird Abkühlung gefragt sein, dann kommen vielerorts Unwetter.

20.06.2025

Wetter

Hitze am Wochenende: Meteorologen erwarten bis zu 38 Grad

Landesweite Hitzewarnung für den Südwesten: Wetterexperten sagen für das Wochenende in Baden-Württemberg hohe Temperaturen voraus. Aber nicht nur vor der Wärme sollten sich die Menschen in Acht nehmen.

08.07.2023

Klimakrise

«Warnung für die Welt»: Hitzewelle hat Südostasien im Griff

Rekordtemperaturen schon im Mai: Was sich derzeit wettertechnisch in Südostasien abspielt, ist laut Meteorologen nur ein Vorgeschmack - und sollte auch die Menschen in nördlicheren Teilen der Welt sorgen.

09.05.2023