Hitzewelle: Dieb in China stiehlt Klimaanlagen von Wänden

Peking (dpa) - Die brütende Sommerhitze in China hat einen Mann zu einer ungewöhnlichen Serie von Diebstählen verleitet. Der Dieb, der mit großem Aufwand mehr als 20 Klimaanlagen gestohlen hatte und versuchte, sie zu verkaufen, wurde in der zentralchinesischen Stadt Changsha festgenommen, wie lokale Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Der Mann, der bereits Mitte Juli gefasst wurde, habe an unbeaufsichtigten Orten, vor allem in Geschäften, sowohl die Raumgeräte als auch Außenmodule der Klimaanlagen abgebaut und mitgenommen. Später habe er sie zum Verkauf angeboten. Ein Video zeigt ihn, wie er in der Nacht ein Klimaanlagen-Modul von einer Hauswand abmontiert und es auf seinem Motorroller abtransportiert.