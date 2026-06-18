Hitzewelle im Anmarsch – Warnungen im Südwesten

Frankfurt (dpa) - Deutschland steuert auf die bislang wärmsten Tage des Jahres zu. Am Donnerstag beginnt laut Vorhersage eine Hitzephase - für große Teile Südwestdeutschlands hat der Deutschen Wetterdienstes (DWD) sogar Hitzewarnungen ausgesprochen.

Die Experten gaben eine Hitzewarnung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns aus. Die amtliche Warnung für diese Regionen gilt demnach von Donnerstag 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Was ist eigentlich eine Hitzewelle?

Eine allgemeingültige Definition einer Hitzewelle gibt es nicht. Der Deutsche Wetterdienst beschreibt eine Hitzewelle als eine mehrtägige Periode mit ungewöhnlich hoher Wärmebelastung. Damit verbunden ist ein großes Risiko für die Gesundheit, insbesondere für alte und kranke Menschen. Daher warnt der Deutsche Wetterdienst mit seinem Hitzewarnsystem vor Tagen mit hoher thermischer Belastung auf Grundlage der gefühlten Temperatur und eines Simulationsmodells zur Berechnung der Wärmebelastung in Innenräumen.

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Tipps bei Hitze

DWD-Meteorologe Marcel Schmid rät dazu, ausreichend zu trinken und leichte Kost zu sich zu nehmen. «Meiden Sie die direkte Mittags- und Nachmittagshitze und schauen Sie, dass Sie Wohnungen kühl halten und auch ihren Körper kühl halten», empfiehlt Schmid in einem YouTube-Video des DWD. Zudem rät er, die aktuelle Warnlage bezüglich der Hitze zu verfolgen.

Temperaturrekord in diesem Jahr bei 33,4 Grad

Bereits am Mittwoch waren die Temperaturen vor allem im Süden Deutschlands vielerorts über die 30-Grad-Marke geklettert. In Müllheim in Südbaden stieg das Thermometer am Mittwoch auf 32,7 Grad - der höchste Wert des Tages in Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bei den gemessenen Temperaturen handelt es sich um vorläufige Werte. Ähnlich heiß war es im badischen Rheinfelden und in Konstanz mit 32 Grad.