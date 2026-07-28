Wetter

Start in die Hitzewelle - Temperaturen bis zu 33 Grad

In einigen Teilen Deutschlands klettert das Thermometer heute über 30 Grad – und das ist erst der Anfang. Doch noch nicht überall kommt die Hitzewelle heute schon an.

Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad aus. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad aus. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Am Oberrhein beginnt heute die für die nächsten Tage angekündigte Hitzewelle in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dort bis zu 33 Grad bei viel Sonnenschein. Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad bei wolkenlosem Himmel aus. Nur im Norden und Nordosten ist es mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad deutlich weniger heiß. Örtlich kann es dort auch regnen.

Meteorologe empfiehlt: in der Nacht lüften

DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: «Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften» - mit Tiefstwerten zwischen 10 und 20 Grad. Am Mittwoch kann es dann selbst an den Küsten bis zu 30 Grad warm werden. Am Rhein sind laut DWD bis zu 38 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Gleichzeitig drohen allerdings auch kräftige Schauer und Gewitter.

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