Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad am Wochenende

Offenbach (dpa) - Es wird wieder warm in Deutschland: Am Wochenende sind Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad zu erwarten. Das Wetter wird sich am Samstag und Sonntag teils heiter und sonnig, aber auch stark bewölkt und mit einzelnen Schauern sowie Gewittern präsentieren, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.