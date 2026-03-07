Iran-Krieg

Hunderte Kreuzfahrtgäste in Frankfurt gelandet

Sie saßen wegen des Iran-Krieges fest - nun kommen weitere Kreuzfahrt-Urlauber wieder in Deutschland an. Andere müssen noch warten.

Weitere Urlauber sind aus der Nahost-Region nach Deutschland zurückgekehrt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Weitere Urlauber sind aus der Nahost-Region nach Deutschland zurückgekehrt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Weitere in der Nahost-Region gestrandete Urlauber sind zurück in Deutschland. Weitere 640 Gäste des Kreuzfahrtschiffes «Mein Schiff 4» seien am Flughafen Frankfurt/Main gelandet, teilte ein Sprecher von Tui Cruises am Vormittag mit. Demnach hat das Unternehmen zwei Maschinen gechartert, die die Urlauber aus Omans Hauptstadt Maskat ausgeflogen haben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Mittlerweile sind über 2.000 Gäste der "Mein Schiff 4" zurück in der Heimat», sagte der Sprecher. Ihm zufolge sind rund 2.500 Menschen an Bord des Schiffes gewesen. Früheren Angaben zufolge liegen von Tui Cruises die Kreuzfahrtschiffe «Mein Schiff 4» und «Mein Schiff 5» mit einer Kapazität für insgesamt gut 5.000 Reisende wegen des Iran-Krieges in der Region fest.

Nach Angaben des Sprechers werden auch Rückflüge für die Passagiere von «Mein Schiff 5» organisiert. Wann sie genau stattfinden werden, stand demnach am Vormittag noch nicht fest.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
„Gefangen“ auf Kreuzfahrtschiff in Doha: Odenwälder Ehepaar erlebt Iran-Krieg hautnah
Drohnen explodieren in Sichtweite

„Gefangen“ auf Kreuzfahrtschiff in Doha: Odenwälder Ehepaar erlebt Iran-Krieg hautnah

Ein Ehepaar aus einer Odenwälder Gemeinde sitzt auf einem Kreuzfahrtschiff in Doha fest – mitten im Iran-Krieg. Jetzt warten sie auf eine Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen.

07.03.2026

Aufatmen nach Nahost-Rückholflug – Kreuzfahrtgäste erwartet
Iran-Krieg

Aufatmen nach Nahost-Rückholflug – Kreuzfahrtgäste erwartet

Tausende Deutsche sitzen wegen des Iran-Kriegs im Ausland fest. Doch es winkt Hoffnung: Erste Rückholaktionen der Bundesregierung laufen, Außenminister Wadephul stellt weitere in Aussicht.

05.03.2026

Wie es derzeit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vor Doha ist
Iran-Krieg

Wie es derzeit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vor Doha ist

Mit einem Kreuzfahrtschiff wollte Lana Dörrer aus dem Saarland acht Tage den Persischen Golf erkunden. Doch mitten in der Reise bricht der Iran-Krieg aus. Wie sieht die Lage an Bord aus?

02.03.2026

Gestrandet in Kriegszone: Urlauber sitzen in Golfregion fest
Krieg in Nahost

Gestrandet in Kriegszone: Urlauber sitzen in Golfregion fest

Flüge fallen aus, Kreuzfahrten werden gestoppt: Nach Raketenangriffen sitzen Tausende Touristen in Nahost fest. Unter Reisenden macht sich Unmut breit. Und niemand weiß, wie lange die Krise anhält.

01.03.2026

Katamaran mit mehr als 50 Kreuzfahrt-Urlaubern gesunken
Mein Schiff 1

Katamaran mit mehr als 50 Kreuzfahrt-Urlaubern gesunken

Das Boot war mit Kreuzfahrturlaubern zu einem Ausflug vor Samaná in der Dominikanischen Republik unterwegs, als es sank. Die Reederei Tui Cruises untersucht das Unglück jetzt.

11.11.2025