Iran-Konflikt

Erster deutscher Evakuierungsflug in Frankfurt gelandet

Erstmals seit dem US-Angriff auf den Iran hat die Regierung deutsche Bürger aus der Region ausfliegen lassen. In Frankfurt warten Angehörige und Medien auf die Passagiere.

Die Maschine ist für maximal 279 Passagiere ausgelegt. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Die Maschine ist für maximal 279 Passagiere ausgelegt.

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen ist am Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung aus der Krisenregion Naher Osten gelandet. Dies bestätigten dpa-Reporter vor Ort. Die Lufthansa-Maschine war in der Nacht in Omans Hauptstadt Maskat gestartet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

An Bord des Lufthansa-Airbus vom Typ A340-300 mit der Flugnummer LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren wie zehntausende andere infolge des US-Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten nun über den Landweg nach Maskat gebracht werden.

Vorrang für Schwangere, Kranke und Kinder 

Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollten besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Evakuierungsflüge sind geplant. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. 

Es handelt sich nicht um die erste Maschine, die seit Kriegsbeginn Deutschland erreicht: Bereits seit Dienstag hatten insbesondere Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einzelne Flüge angeboten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erster deutscher Evakuierungsflug nach Frankfurt gestartet
Iran-Konflikt

Erster deutscher Evakuierungsflug nach Frankfurt gestartet

Erstmals seit dem US-Angriff auf den Iran lässt die Bundesregierung deutsche Bürger aus der Region ausfliegen. Das Flugzeug wird am Morgen in Frankfurt erwartet.

04.03.2026

Wadephul kündigt zwei weitere Nahost-Evakuierungsflüge an
Iran-Konflikt

Wadephul kündigt zwei weitere Nahost-Evakuierungsflüge an

Einige wegen des Iran-Krieges gestrandete Deutsche in der Nahost-Region können aufatmen: Am Donnerstag und Freitag gibt es weitere Flüge aus dem Oman. Der Außenminister äußert eine Hoffnung.

04.03.2026

Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug
Iran-Konflikt

Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug

Mitten in der Nacht hebt ein Airbus für Schwangere, Kinder und Kranke Richtung Heimat ab. Doch das soll nur der Anfang sein – was planen Lufthansa und Bundesregierung noch?

03.03.2026

Lufthansa sagt weitere Flüge nach Nahost ab
Gefährlicher Luftraum

Lufthansa sagt weitere Flüge nach Nahost ab

Europas größter Luftverkehrskonzern meidet weiterhin die Krisenregion rund um Israel und den Iran. Die bestehende Flugsperre wurde um fünf Tage verlängert.

19.08.2024

Lufthansa setzt Flüge nach Nahost weitere Woche aus
Gefährlicher Luftraum

Lufthansa setzt Flüge nach Nahost weitere Woche aus

Im Nahen Osten droht weiter eine militärische Eskalation. Der Lufthansa-Konzern streicht daher weitere Flüge in die Krisenregion.

12.08.2024