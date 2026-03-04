Iran-Konflikt

Erster deutscher Evakuierungsflug nach Frankfurt gestartet

Erstmals seit dem US-Angriff auf den Iran lässt die Bundesregierung deutsche Bürger aus der Region ausfliegen. Das Flugzeug wird am Morgen in Frankfurt erwartet.

Die Bundesregierung schickte einen Lufthansa-Airbus zu einem ersten Evakuierungsflug nach Oman. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa Pool/dpa
Die Bundesregierung schickte einen Lufthansa-Airbus zu einem ersten Evakuierungsflug nach Oman. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - In Omans Hauptstadt Maskat ist der erste Evakuierungs-Jet der Bundesregierung im aktuellen Nahost-Konflikt gestartet. Das geht aus Daten des Flugdienstleisters Flightradar24 hervor. Die Lufthansa-Maschine vom Typ Airbus A340-300 wird laut aktuellem Plan gegen 07.22 Uhr am Frankfurter Flughafen erwartet. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

An Bord des Fluges LH345 befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren infolge des US-Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten über den Landweg nach Maskat gebracht werden. Nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul sollten besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. 

Die genaue Zahl der heimgeholten Reisenden war zunächst unklar. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze, es müssen aber auch die Crew des Hinflugs sowie weiteres Personal mitgenommen werden. 

Die übliche Flugzeit zwischen Maskat und Frankfurt beträgt zwischen sieben und acht Stunden. Es handelt sich nicht um die erste Maschine, die seit Kriegsbeginn Deutschland erreicht. Bereits seit Dienstag hatten insbesondere Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einzelne Flüge angeboten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wadephul kündigt zwei weitere Nahost-Evakuierungsflüge an
Iran-Konflikt

Wadephul kündigt zwei weitere Nahost-Evakuierungsflüge an

Einige wegen des Iran-Krieges gestrandete Deutsche in der Nahost-Region können aufatmen: Am Donnerstag und Freitag gibt es weitere Flüge aus dem Oman. Der Außenminister äußert eine Hoffnung.

04.03.2026

Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug
Iran-Konflikt

Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug

Mitten in der Nacht hebt ein Airbus für Schwangere, Kinder und Kranke Richtung Heimat ab. Doch das soll nur der Anfang sein – was planen Lufthansa und Bundesregierung noch?

03.03.2026

Lufthansa will erst Ende Januar wieder in den Iran fliegen
Nach sieben Monaten

Lufthansa will erst Ende Januar wieder in den Iran fliegen

Die Massenproteste im Iran dauern an, die Lage ist unsicher. Deshalb verschiebt die Lufthansa die Wiederaufnahme der Flüge in den Iran.

12.01.2026

Lufthansa: Urabstimmung über unbefristete Streiks gestartet
Tarifkonflikt

Lufthansa: Urabstimmung über unbefristete Streiks gestartet

Die Gewerkschaft Verdi trifft Vorbereitungen, falls die Schlichtung beim Lufthansa-Bodenpersonal scheitern sollte.

19.03.2024

Erster französischer Evakuierungsflug aus dem Niger gestartet

01.08.2023