Prozess in Norwegen

«Ich bin nicht mehr Marius, ich bin ein Monster»

Emotionale Minuten im Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin: In seiner letzten Aussage vor den Plädoyers bricht Marius Borg Høiby in Tränen aus. Er habe niemanden mehr, sagt er.

Marius Borg Høiby brach am Freitag vor Gericht in Tränen aus. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa
Marius Borg Høiby brach am Freitag vor Gericht in Tränen aus. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Kurz vor dem erwarteten Ende des Prozesses gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin noch einmal Einblick in sein Privatleben gegeben. Der Prozess habe ihn von seinen Freunden isoliert und zum «Hassobjekt» des ganzen Landes gemacht. «Ich bin nicht mehr Marius, ich bin ein Monster», sagte Marius Borg Høiby laut der Zeitung «Verdens Gang» am Freitag unter Tränen vor Gericht. «Jeden Tag in der Zeitung zu sein, das ganze Jahr - das macht etwas mit einem Menschen. Man weiß nicht mehr, wer man ist.» Er erkenne sich nicht wieder in dem, was über ihn geschrieben werde.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Durch den Druck der Medien fühle er sich verfolgt, habe Paranoia entwickelt, hieß es weiter. Er könne niemandem mehr vertrauen. «Ich habe nichts mehr, was privat ist. Mein ganzes Leben ist öffentlich. SMS mit meiner Familie, Gespräche mit meiner Familie, Dinge, die so privat sind, wie es nur geht, stehen in den Medien», zitierte ihn «Verdens Gang». 

Høiby: Meine Freunde wollen nicht mehr mit mir gesehen werden

Der Prozess habe ihn einsam gemacht: «Ich habe 98 Prozent meines sozialen Netzwerks verloren, und die wenigen, die ich noch habe, trauen sich nicht, mit mir auszugehen und in einem Restaurant zu essen - sie wollen nicht mit mir gesehen werden.»

Vor Gericht hatte Høiby immer wieder betont, wie sehr ihn die ungewollte öffentliche Aufmerksamkeit seit seiner Kindheit belastet habe. Der Sohn von Mette-Marit aus einer früheren Beziehung war noch ein Kleinkind, als seine Mutter Kronprinz Haakon von Norwegen heiratete.

Der 29-Jährige ist in 40 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung. Kommende Woche werden die Plädoyers in dem Prozess gegen ihn erwartet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess in Norwegen: Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft
Mette-Marits Sohn vor Gericht

Prozess in Norwegen: Marius Borg Høiby bleibt in U-Haft

Es geht um den Vorwurf der Misshandlung, Drogenprobleme und ein verlängertes Kontaktverbot. Im Prozess gegen Høiby kommen außerdem weitere Details zu seiner Beziehung mit einer Influencerin ans Licht.

27.02.2026

Marius Borg Høiby kurz vor seinem Prozess festgenommen
Prozess in Oslo

Marius Borg Høiby kurz vor seinem Prozess festgenommen

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den norwegischen Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby – doch schon am Sonntagabend reagierte die Polizei. Es geht um weitere Vorwürfe.

02.02.2026

Marius Borg Høiby kurz vor seinem Prozess festgenommen

02.02.2026

Norwegens Kronprinz überrascht mit Aussage zu Høiby-Prozess
Skandal um Stiefsohn

Norwegens Kronprinz überrascht mit Aussage zu Høiby-Prozess

In der kommenden Woche beginnt die Gerichtsverhandlung gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit. Kurz davor macht Kronprinz Haakon ein seltenes Statement.

28.01.2026

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe
Norwegisches Königshaus

Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby droht lange Haftstrafe

Vor einem Jahr sind erstmalig Gewaltvorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnen-Sohn bekanntgeworden. Seitdem kamen immer neue Vorwürfe hinzu. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

18.08.2025