Jacksons «Thriller»-Jacke wird versteigert - Rekordpreis?

Los Angeles/Abu Dhabi (dpa) - Gut 17 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson könnte eines der berühmtesten Kleidungsstücke der Popgeschichte einen Rekordpreis erzielen. Jacksons schwarzrote Lederjacke aus dem legendären Musikvideo «Thriller» von 1983 soll Anfang Dezember in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten versteigert werden, wie Julien's Auctions ankündigte. Das US-Auktionshaus gab den Schätzwert mit mehr als 10 Millionen US-Dollar (knapp neun Millionen Euro) an, wie das Sprecherteam auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 2011 hatte Julien's Auctions die ikonische Jacke in Kalifornien für 1,8 Millionen Dollar versteigert.

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Die rote Kalbslederjacke mit schwarzen Absätzen und einem V-förmigen

Streifen über der Brust war von Deborah Landis, der Frau von John

Landis, entworfen worden. Der Regisseur («Blues Brothers», «Der Prinz

aus Zamunda») hatte mit dem «Thriller»-Video einen eigenständigen Kurzfilm

geschaffen, der damals weltweit für Aufsehen sorgte, auch wegen Jacksons Szenen als Zombie.

Auch Glitzer-Handschuh und Schuhe

Gemeinsam mit der Jacke kommen weitere Andenken an den «King of Pop» unter den Hammer. Der Glitzer-Handschuh, den Jackson 1983 im Rahmen

einer Motown-Gala bei seinem berühmten «Moonwalk»-Auftritt zu dem Song «Billie Jean» trug, war zuletzt im November 2009 für einen Rekordpreis von 430.000 US-Dollar von einem Geschäftsmann aus Hongkong ersteigert worden. Jetzt gibt Julien's Auctions einen Schätzwert von bis zu 800.000 US-Dollar an.

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Zudem werden zwei Paar schwarze Lederschuhe des Sängers angeboten. Mit 60.000 bis 80.000 US-Dollar veranschlagt das Auktionshaus Jacksons «Moonwalk»-Schuhe, mit 30.000 bis 50.000 US-Dollar seine Slipper aus dem «Thriller»-Video.

Die ikonischen Andenken an den Sänger, der im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben war, gehen vor der geplanten Versteigerung in Abu Dhabi auf Weltreise. Sie sollen unter anderem in den USA, Japan und Bahrain ausgestellt werden.

«Michael» war ein Kassenhit