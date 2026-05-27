Frankreich

Jugendliche erwürgen Elfjährigen im Streit um Angelköder

Ein Junge wird in der Bretagne tot an einem Fluss gefunden. Zwei Jugendliche geben an, ihn «aus Rache» getötet zu haben. Auslöser sollen angeblich gestohlene Angelköder gewesen sein.

In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser elf Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt. (Archivbild) Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP/dpa
In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser elf Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt. (Archivbild)

Rennes (dpa) - Zwei Jugendliche haben im westfranzösischen Rennes einen Elfjährigen nach eigenen Angaben im Streit um Angelköder getötet. Der 16-Jährige und die 15-Jährige haben im Polizeigewahrsam gestanden, den Jungen im Streit um die Köder im Wert von einigen Dutzend Euro erwürgt zu haben, wie Staatsanwalt Frédéric Teillet in Rennes mitteilt. 

Im Verhör gaben sie demnach an, den Jungen «aus Rache» getötet zu haben. Der Junge war am Sonntag mit einem sehr fest um den Hals gebundenen nassen Badehandtuch leblos im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden.

Den Aussagen der Jugendlichen zufolge hatten sie den Elfjährigen am Samstag beim Angeln kennengelernt und sich für den Sonntag erneut verabredet. Am Sonntag hätten sie entschieden, dem Jungen mehrere Angelköder abzunehmen, die er ihnen gestohlen haben soll. 

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Der Elfjährige hatte seinen Eltern allerdings am Samstag erzählt, der 16-Jährige habe ihm die Angelköder geschenkt. Das Angelmaterial des Jungen nahmen die Jugendlichen nach der Gewalttat mit zu sich nach Hause, wo die Polizei es bei einer Durchsuchung entdeckte.

Die beiden geständigen Jugendlichen, die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind, sollten dem Haftrichter vorgeführt werden, so der Staatsanwalt. Ermittelt wird bislang wegen vorsätzlicher Tötung eines Minderjährigen.

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