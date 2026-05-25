Kriminalität

Totes Kind in Bretagne gefunden - 16-Jähriger festgenommen

Ein schockierender Fund in Rennes: Ein lebloser 12 Jahre alter Junge wird im Uferbereich eines Flusses entdeckt. Die Behörden haben einen Verdacht gegen einen anderen Minderjährigen.

In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser 12 Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt. (Archivbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
In der französischen Stadt Rennes wurde ein lebloser 12 Jahre alter Junge im Uferbereich eines Flusses entdeckt. (Archivbild)

Rennes (dpa) - In der französischen Stadt Rennes ist die Leiche eines zwölfjährigen Jungen gefunden worden. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das tote Kind sei am Sonntag mit einem sehr fest um seinen Hals gebundenen nassen Badehandtuch im Uferbereich eines Flusses in der Stadt in der Bretagne entdeckt worden. Den herbeigerufenen Rettungskräften gelang es demnach nicht, das Kind wiederzubeleben. Der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Vorfall mitgeteilt, dass die Beteiligung eines Dritten möglich sei. Eine Untersuchung wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung eines Minderjährigen unter 15 Jahren sei eingeleitet worden, hieß es. Der 16-Jährige wurde den Angaben nach dann am Morgen in Rennes festgenommen.

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