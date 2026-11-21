Berlin (dpa) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr 27.446 Zwangsräumungen vollstreckt worden. Rechnerisch sind das mehr als 75 Fälle pro Tag. Die «Rheinische Post» berichtete am Samstag darüber unter Berufung auf eine Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken. Das Ministerium verwies auf dpa-Anfrage auf bereits veröffentlichte Zahlen des Bundesamts für Justiz. Der überwiegende Teil der Räumungen betraf der Statistik zufolge Wohnraum.

Statistik seit 2025 erweitert

Für 2024 weist die Antwort 34.971 Räumungsaufträge aus. Seit 2025 erfasst die Statistik zur Arbeit der Gerichtsvollzieher neben den Aufträgen auch tatsächlich vollzogene Räumungen. Ein Ministeriumssprecher erklärte, deshalb seien die Zahlen mit den Vorjahren nicht oder nur sehr eingeschränkt vergleichbar.

Die meisten vollstreckten Räumungen gab es in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 6.000 Fällen. Bayern kam auf mehr als 3.400, Berlin auf knapp 2.300. Für 2025 verzeichnete die Statistik außerdem rund 41.200 Räumungsaufträge.

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Der Bundesregierung liegen eigenen Angaben zufolge keine Erkenntnisse dazu vor, welche Haushalte von Zwangsräumungen betroffen sind und wie viele Menschen dadurch wohnungslos werden, wie die Zeitung weiter berichtete.

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