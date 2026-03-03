Prozess

JVA-Mitarbeiter sollen auf nackte Frau eingetreten haben

Vor rund anderthalb Jahren wurde der Skandal um mutmaßliche Misshandlungen in der JVA Augsburg bekannt. Nun stehen Mitarbeiter eines anderen Gefängnisses vor Gericht.

Die beiden Angeklagten schwiegen zunächst. Foto: Britta Schultejans/dpa
Die beiden Angeklagten schwiegen zunächst.

München (dpa) - Am Amtsgericht München hat ein Prozess gegen zwei Gefängnismitarbeiter wegen mutmaßlicher Misshandlung einer Gefangenen begonnen. Die beiden Männer sollen in der Frauenabteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) München auf eine nackte Frau eingeschlagen und eingetreten haben. Zu Verhandlungsbeginn äußerten sich die jungen Männer laut einem der Verteidiger zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Laut Staatsanwaltschaft befand sich die Frau unbekleidet in einem besonders gesicherten Haftraum. Obwohl sie ganz ruhig in dem Raum gesessen habe, sollen die beiden Männer auf sie losgegangen sein. Einer der beiden soll ihr mit seinem Stiefel in den Intimbereich und in den Bauch getreten haben.

Die JVA-Mitarbeiter waren in München tätig. Foto: Peter Kneffel/dpa
Die JVA-Mitarbeiter waren in München tätig.

Außerdem soll ihr das Knie in die Rippen gerammt worden sein. Nach dem mutmaßlichen Übergriff wurde die Frau nach Angaben der Ermittler angezogen und in ein anderes Gefängnis verlegt. Es soll Zeugen für den Vorfall geben. 

Die beiden Männer sind wegen vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung im Amt angeklagt. Das Amtsgericht hat drei Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte demnach am 17. März fallen.

