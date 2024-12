Justizminister besucht an Heiligabend Gefängnismitarbeiter

Limburg/Gießen (dpa/lhe) - Hessens Justizminister Christian Heinz (CDU) hat am Vormittag von Heiligabend die Mitarbeiter im Gefängnis in Limburg besucht. Stellvertretend für die insgesamt rund 3.100 Bediensteten in den 16 hessischen Justizvollzugsanstalten (JVA) und der Jugendarresteinrichtung in Gelnhausen dankte Heinz ihnen für ihre Arbeit an den Feiertagen und darüber hinaus, wie sein Ministerium mitteilte. An Heiligabend waren landesweit rund 800 JVA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter für etwa 2.950 Strafgefangene im Dienst.